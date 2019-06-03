أسعار النفط تنزل مع تغذية الحروب التجارية المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي

2019/06/03 | 11:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.09 دولار للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

تأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، ليصبح أيار أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ تشرين الثاني الماضي.

وفي تحرك تقليدي للأسواق المالية خلال أوقات الضبابية، ارتفع الذهب اليوم لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأصول العالية المخاطر مثل النفط ووضعوا أموالهم في الأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا مثل المعدن النفيس.

وقال بنك باركليز في مذكرة نُشرت يوم الجمعة إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في آذار "انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2017...



إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي".

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