أدنوك الإماراتية تخفض سعر خام مربان في ايار إلى 72.35 دولار للبرميل

2019/06/03 | 11:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأحد إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في مايو أيار عند 72.35 دولار للبرميل انخفاضا من 73.05 دولار عن الشهر السابق.

وبهذا تبلغ علاوة سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر مايو أيار 2.97 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 87 سنتا بالمقارنة مع الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

كما رفعت أدنوك علاوات سعر البيع الرسمي لخامي أبوظبي الخفيفين الآخرين أم اللولو وداس فوق الأسعار المعروضة لخام دبي بواقع 98 سنتا و92 سنتا للبرميل على الترتيب.

وارتفعت علاوة سعر البيع الرسمي لخام زاكوم العلوي المتوسط الكبريت بمقدار 78 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

واقتفت الزيادات السعرية النطاق الأعلى لصفقات فورية في الشهر الماضي.

وبدأت شحنات خام مربان تحميل يوليو تموز الشهر الماضي بتداولات عند علاوة قريبة من دولار للبرميل إلى سعر البيع الرسمي، لكن العلاوة انخفضت إلى 25 سنتا للبرميل بعد ذلك بأسبوعين.

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