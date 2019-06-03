تفجير عجلة معدة للتفخيخ بإحدى المناطق الصحراوية

2019/06/03 | 11:28

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بغداد :سومر نيوز

أفادت وزارة الدفاع، الاثنين، بتفجير عجلة نوع صهريج كانت معدة للتفخيخ في احدى المناطق الصحراوية.

وقالت...

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