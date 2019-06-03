2019/06/03 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفجير عجلة معدة للتفخيخ بإحدى المناطق الصحراوية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أفادت وزارة الدفاع، الاثنين، بتفجير عجلة نوع صهريج كانت معدة للتفخيخ في احدى المناطق الصحراوية.
وقالت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفجير عجلة معدة للتفخيخ بإحدى المناطق الصحراوية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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