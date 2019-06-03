خالد العبيدي: تصريحات “أبو مازن” مهينة وتعكس تمرير صفقاته المشبوهة ومشاريعه الدخيلة

2019/06/03 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي أعضاء في مجلس المحافظة بالذيول لصفقات الفساد والفاسدين.

واعتبر العبيدي ان تصريحات النائب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري “أبو مازن” مهينة وتعكس تمرير صفقاته المشبوهة ومشاريعه الدخيلة، مشيرا الى أن صمت المجلس على تصريحات الجبوري تشير لتواطؤ وخيانة عدد من الأعضاء.

وعبر العبيدي عن رفضه بشكل قاطع لتصريحات النائب المذكور واستخفافه ونينوى واستغفال أبنائها والاستهانة بعقولهم وقدراتهم لتمرير صفقاته ومشاريعه الدخيلة عبر شرائه ذمم الفاسدين في مجلس المحافظة، داعيا الأعضاء الذين لم يتلوثوا بصفقات الفساد من الحكومة المحلية ومعهم المحافظ الجديد إلى إعلان موقف واضح من هذه التصريحات، مشدداً على إن الفاسدين في مجلس المحافظة ممن خانوا أهلهم وضمائرهم بتورطهم في صفقات الفساد عاجزين عن اتخاذ موقف شجاع دفاعاً عن نينوى وأهلها.

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