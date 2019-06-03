مصطفى محمد غريب - شجون سحرية

2019/06/03 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب 1 ـــ نص ـــ مرح عصافير الدوريأتوقف في صمتٍ وسكونٍ وأراقب في شغفٍ من حولي حفيف الأوراق الشجريةوعصافير الدوري تتداخل بالألوانتتقافز فرحانة فوق الأغصانتتعاطى الهمسات بأجنحةٍ رقراقةْ ..عصفورٌ يأتيتلهمهُ فرحاً زقزقة الأنثى وكأن العيد على الأبوابالأنثى تتلون بالدعوة والإنذارْ، لكن تفرح للذكر المهووس بها وجداًتتحرك في حذرٍ مسبوقٍ من ذيلٍ يتراقص في المشو......

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