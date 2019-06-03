فاطمة ناعوت - محمد عبده يُشرقُ في سماء الأوبرا القاهرية

2019/06/03 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في مصر، ننتظرُ هذا اللقاءَ الثري من العام إلى العام في مثل هذه الأيام التي تقفُ على الخاط الفاصل بين الربيع والصيف.قبل رفع الستار في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، جلسنا مجموعة من الأصدقاء نتهامسُ حول ذكرياتنا مع أغنيات المطرب السعودي الكبير "محمد عبده”.كلٌّ راح يحكي من مخزون صباه وذكريات شبابه مع هذا الصوت الآسر: “يا مركب الهند يا بو دقلين/ يا ليتني كنت رُبّانك - وليلة كانت ال......

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