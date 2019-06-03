رضا لاغة - الخيار الثوري و أزمة المسار الإصلاحي في تونس

2019/06/03 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضا_لاغة إذا كان العرف السياسي و حتى الأكاديمي يفرض علينا التمييز بين المسار الثوري والمسار الاصلاحي من حيث منطق التغيير و مستوياته و آلياته التي تطيح بالقديم قصد بناء نسق أو بينة جديدة مختلفة نوعيا عن الأولى ، فإن ذلك لا يعفينا من طرح السؤال التالي: مم يستمد هذا الطرح قوّته الحجاجية؟.بهذا السؤال نعود إلى الجدل الذي احتدم في بدايات الحركة الشيوعية في أواخر القرن التاسع عشر حين أخذت تتجذّر في التغيير ......

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