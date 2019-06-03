2019/06/03 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رضا_لاغة إذا كان العرف السياسي و حتى الأكاديمي يفرض علينا التمييز بين المسار الثوري والمسار الاصلاحي من حيث منطق التغيير و مستوياته و آلياته التي تطيح بالقديم قصد بناء نسق أو بينة جديدة مختلفة نوعيا عن الأولى ، فإن ذلك لا يعفينا من طرح السؤال التالي: مم يستمد هذا الطرح قوّته الحجاجية؟.
بهذا السؤال نعود إلى الجدل الذي احتدم في بدايات الحركة الشيوعية في أواخر القرن التاسع عشر حين أخذت تتجذّر في التغيير ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضا لاغة - الخيار الثوري و أزمة المسار الإصلاحي في تونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بهذا السؤال نعود إلى الجدل الذي احتدم في بدايات الحركة الشيوعية في أواخر القرن التاسع عشر حين أخذت تتجذّر في التغيير ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضا لاغة - الخيار الثوري و أزمة المسار الإصلاحي في تونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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