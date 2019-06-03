الاصابات تضرب النوارس بعد الخماسية في مرمى الانيق

2019/06/03 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرض لاعبين من فريق الزوراء، الى الاصابة خلال مباراة النوارس امام الطلبة، امس الاحد، ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز النوارس بخماسية نظيفة.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ / المعلومة/ إن “حارس مرمى الفريق جلال حسن، تعرض للاصابة في منطقة الرأس، مما استوجب خضوعه لثلاث غرز”.وأضاف […]

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