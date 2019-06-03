2019/06/03 | 11:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة ..
يتبع ..........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة .. و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة ..
و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق
يتبع ..........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة .. و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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