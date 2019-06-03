2019/06/03 | 11:31

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استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة ..



و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق

يتبع ..........





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