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استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة .. و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق


استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة .. و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق
2019/06/03 | 11:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استهداف مقر حزب الدعوة وسط البصرة ..

و 5 عبوات ناسفة تعيد المدينة لايام القلق

يتبع ..........

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