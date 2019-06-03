النمسا تحذر من تقبيل البقر

2019/06/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت إليزابيت كوستنجر، وزيرة الزراعة في النمسا، اليوم الاثنين، المواطنين من الاشتراك في تحدي تقبيل البقر على الفم، سواء كان ذلك بتقبيل اللسان أو بدونه لأنه ممارسة مزعجة وخطيرة.الوزيرة النمساوية وصفت التحدي “بالتفاهات الخطرة” وحذرت المشاركين من أن الأبقار ليست حيوانات أليفة، وإذا حاول شخص العبث مع صغار العجول قد تصبح الأبقار قلقة وتتعامل

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