2019/06/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو.. العدل تفرج عن 657 نزيل في ايار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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