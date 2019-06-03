البنك المركزي يطلق مبادرة لتدريب الخريجين مجاناً

2019/06/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اطلق البنك المركزي العراقي، الاقنين، مبادرة بفتح دورات لتدريب خريجي الاختصاصات الاقتصادية بالمجان وزجهم في سوق العمل .

وذكر بيان صادر عن المركزي العراقي تلقت { الفرات نيوز} نسخة منه، ان"محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل تبنى مبادرة لتدريب الخريجين العاطلين عن العمل بدروة نظرية ، تستكمل بأخرى عملية من خلال تنسيق دائرة مراقبة الصيرفة مع مجموعة من مصارف القطاع الخاص بغية اثراء المتدربين الناجحين بتجربة تطبيقية تؤهل الخريج للعمل في قطاع المصرفي".وأضاف البيان أن "مركز الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي استلم بحدود 1734 طلب للمشاركة في هذه الدورات المجانية ، كحصيلة اولية مستوفية للشروط وتابع البيان ان المركز المذكور قام بتنفيذ 3 دورات خلال عام 2018 وبلغ عدد الخريجين الذين تم اختيارهم 75 متدرب كدفعة اولية من بين 600 خريج اختارهم البنك ليشاركوا بهذه الدورات".



يذكر أن البنك المركزي نشر على موقعه الالكتروني شروط المشاركة في هذه الدورات ، ليمنح الخريجين منها شهادات مشاركة في نهاية الدورة .انتهى

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