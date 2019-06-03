رئيسي الجمهورية والوزراء يتفقان على ضروروة استمرار العراق في النأي عن سياسة المحاور في المنطقة

2019/06/03 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الاثنين على ضرورة استمرار العراق في النأي عن سياسة المحاور في المنطقة، والعمل على حل المشاكل في محافظتي كركوك، وديالى.

جاء ذلك في لقاء جمعهما اليوم في بغداد، بحسب بيان رئاسي.

وذكر البيان انه جرى مناقشة الاوضاع الدولية والاقليمية، ودور العراق المستند الى النأي عن سياسة المحاور، والاستمرار في الالتزام بسياسته الواضحة ومصالحه الوطنية العليا، وقراره الوطني المستقل، وتجنيب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين.

واضاف البيان انه تم التطرق الى نتائج مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة اللذين عقدا في مكة المكرمة مؤخراً.

وتابع البيان انه جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع والتطورات في كركوك وديالى، وضرورة بذل الجهود لحل المشاكل التي تواجهها المحافظتين، ولمواجهة الارهاب وتعزيز الامن والسلم المجتمعي.

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