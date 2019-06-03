النزاهة تكشف تفاصيل استرداد مدير شركة اهلية من إيران

2019/06/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة عن عملها، على استرداد المُدان (سامان بايز عباس) مدير شركة ( كولدن روك)، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات الأيرانية.وأشارت هيأة النزاهة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إلى “عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان (سامان بايز عباس) مدير شركة (كولدن روك) […]

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