2019/06/03 | 12:27

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المالكي: بيانات القمم العربية لا تعالج أزمات المنطقة

الاثنين

03

حزيران

2019 :

12:22 pm

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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن بيانات القمم العربية

لاتعالج ازمات المنطقة بل تضفي عليها مزيدا من التوتر والاحتقان .

واعرب المالكي في حديثه لبرنامج لقاء خاص الذي تبثه قناة افاق

الفضائية ، عن دعمه لمسيرات يوم القدس العالمي ، مشيرا الى ان القضية

الفلسطينية قضية إسلامية وليست عربية فقط.

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