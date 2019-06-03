2019/06/03 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة، الاثنين، عن عملها، على استرداد المُدان الهارب (سامان بايز عباس) مدير شركة ( كولدن روك)، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات الأيرانية.واشارت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إلى “عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في طهران؛

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف تفاصيل استرداد مدير شركة اهلية من ايران وكالة خطوة برس.

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