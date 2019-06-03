رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان نتائج قمة مكة

2019/06/03 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نتائج قمة مكة.

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