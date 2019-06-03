“بالصور”.. احتراق باص لنقل الركاب في بغداد بسبب “نظام الغاز”

2019/06/03 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احترقت سيارة من نوع باص لنقل الركاب يوم امس الاحد على سريع الدورة جنوبي بغداد، بسبب تحويرها الى نظام الغاز.

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