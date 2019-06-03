2019/06/03 | 12:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود المشهداني : الملف النووي والنفوذ الإقليمي هي أهم مطالب واشنطن #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: F44D73SxyfY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود المشهداني : الملف النووي والنفوذ الإقليمي هي أهم مطالب واشنطن #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمود المشهداني : الملف النووي والنفوذ الإقليمي هي أهم مطالب واشنطن #حتى_المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).