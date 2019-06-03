2019/06/03 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يبعث رسائل عاجلة الى الملك السعودي وثلاث شخصيات دولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يبعث رسائل عاجلة الى الملك السعودي وثلاث شخصيات دولية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يبعث رسائل عاجلة الى الملك السعودي وثلاث شخصيات دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).