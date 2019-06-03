لمحبي القهوة 25 فنجانا في اليوم لن تضر القلب

2019/06/03 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستطيع عشاق القهوة، الذين يستهلكون نحو 25 فنجانا يوميا أن يشعروا بالراحة والاطمئنان تجاه هذا المشروب، وأنه ليس سيئا للقلب كما كان يعتقد، وفقا لما ذكره العلماء مؤخرا.فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا، شملت أكثر من 8000 شخص، أن استهلاك بين 5 فناجين إلى 25 فنجان قهوة يوميا لا يتسبب بأي أذى أو ضرر للشرايين.

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