الاكتئاب الحاد: الأسباب والأعراض

2019/06/03 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاكتئاب الحاد يُعتبر من المشاكل النفسية التي يجب التعامل معها بحذر وبجديّة.



“سيدتي.



نت” يطلعكِ في الآتي على أسباب الاكتئاب الحاد والأعراض المرافقة له.

الاكتئاب الحاد: الأسباب

تختفي خلف كل أشكال الاكتئاب الحاد، أسباب مختلفة جدًّا.



وقد تكون الأسباب خارجية مثل الحزن الشديد، والإجهاد، ومشاكل مهنية في العمل، أو شخصية خاصة، والشعور بالوحدة، أو أسباب هرمونية مثل (الحمل أو انقطاع الطمث أو مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية، أو أسباب جسدية مثل السكتة الدماغية، والتهاب أو عدوى، والقوباء المنطقية… أو لأسباب وراثية .



ويجب أن نلاحظ أنّ سبب الاكتئاب قد يكون كذلك، الاستهلاك المفرط للمواد السامّة مثل الكحول أو القنب.

أثبتت دراسة أُجريت عام 2009 كذلك، أنّ سبب الاكتئاب لدى البالغين قد يكون كذلك نتيجة مشاهدة التلفزيون، أو الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة جدًّا، ويبدو ذلك أكثر وضوحًا لدى الرجال منه لدى النساء.

الطبيب فقط يمكنه إجراء تشخيص دقيق لسبب الاكتئاب، وأن يقترح كذلك العلاج الفعّال، لذا يُنصح باستشارة الطبيب بالسرعة الممكنة في حال الاشتباه بأنّ الشخص مصاب بالاكتئاب.

الاكتئاب الحاد: الأعراض

تتمظهر أعراض الاكتئاب الحاد على النحو الآتي:

• فقدان الاهتمام بالكثير من الأشياء التي يحبها الشخص؛

• الشعور بالتعاسة والحزن أو الفراغ؛

• نوبات متكررة من البكاء من دون سبب واضح؛

• الشعور بعدم القيمة أو الذنب؛

• تغيّر في الشهية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أو فقدان الوزن؛

• التفكير بالموت أو الانتحار؛

• صعوبة في التذكر أو حفظ أشياء معينة أو التركيز؛

• صعوبة في اتخاذ القرارات البسيطة في الحياة اليومية؛

• اضطرابات في النوم وخصوصًا في الصباح، والرغبة في الاختباء تحت الأغطية طوال الوقت؛

• الشعور المتواصل بالتعب؛

• غياب ردود الفعل العاطفية أو الانفعالية إلى درجة عدم القدرة على البكاء أحيانًا.

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