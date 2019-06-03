2019/06/03 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت اللجنة المالية النيابية, الاثنين, أن مجلس النواب سيصوت على تعديل قانون سلم الرواتب الموظفين بعد عطلة عيد الفطر المبارك, مشيرا الى ان التعديل سيساوي بين جميع الموظفين من اصحاب الشهادات والعناوين الفنية والادارية لجميع الوزارات.وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب قد انهى القراءتين الاولى والثانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحدد موعد التصويت على تعديل قانون سلم الرواتب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحدد موعد التصويت على تعديل قانون سلم الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).