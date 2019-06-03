2019/06/03 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة عاجلة من علاوي يحذر فيها من تصعيد الاوضاع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة عاجلة من علاوي يحذر فيها من تصعيد الاوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).