النزاهة تكشف تفاصيل استرداد مدير شركة اهلية من جمهورية ايران الاسلامية

فيما اكدت الدائرة ارسالها ملف استرداد المدان الى رئاسة الادعاء العام لغرض ارساله الى السلطات القضائية الايرانية بالطرق الدبلوماسية.
يذكر ان محمكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة اصدرت اواخر العام الماضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان استنادا لاحكام المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
تجدر الاشارة الى ان الهيئة كانت قد اعلنت قبل ايام عن تفاصيل استرداد أمين بغداد السابق المُدان نعيم عبعوب.
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