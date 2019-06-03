نائب: البرلمان سيطلب من وزارة الكهرباء توضيحاً للعقد المبرم مع

2019/06/03 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين، الاثنين، ان مجلس النواب بصدد طلب تفاصيل العقد الذي ابرم بين الحكومة وشركة سيمنس الالمانية لتطوير الشبكة الكهربائية.وقال شمس الدين، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "البرلمان لايعلم لغاية الان ماهي تفاصيل العقد مع شركة سيمنس الالمانية الذي ابرم بينها وبين الحكومة العراقية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية"، مؤكداً، ان "المجلس بصدد طلب نسخة من العقد واطلاعه على تفاصيله ماليا وخارطة الطريق التي يمكن تطبيقها من قبل الشركة وكيف يمكن ان تساعد الشركة في تطوير هذا القطاع".واعرب شمس الدين، عن "تفاءله بالتعاقد مع شركة سيمنس ومستقبلاً مع شركة جنرال الكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني من ازمة نقص حادة منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً ان الشركتين لديهما سمعة عالمية كبيرة وقدرات وامكانيات لمساعدة العراق على اعادة هذا القطاع الى ماكان عليه في السابق"، مؤكداً "اهمية التعاقد مع الشركتين اقتصاديا وامنيا وسياسيا".وتابع، بأن "الوزير اذا اراد تطوير القطاع الكهربائي في البلد وتطويره فعليه بالتعامل مع الشركات الاجنبية الضخمة حتى لو كلف البلد باهضاً".

ووقعت سيمنس على ثلاث عقود رئيسية ضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق، ويتضمن ذلك عقد بنظام الهندسة والمشتريات والانشاءات EPC لإقامة محطة توليد تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 500 ميجاوات في منطقة الزبيدية، مع تحديث 40 توربين غازي بأنظمة تبريد عكسية وهو ما يساهم في توليد 700 ميجاوات إضافية خلال فترات الذروة في فصل الصيف.



بالإضافة إلى اقامة 13 محطة فرعية بجهد 132 كيلو فولت و34 محولاً بجميع أنحاء العراق لتوسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد.

ولكن ما الذي يعنيه كل ذلك للعراقيين؟ لتحويل ما تحدثنا عنه تواً إلى أرقام ذات دلالة، فإنّ هذه المشروعات ستعمل على توليد 1,300 ميجاوات من الكهرباء وهو ما سيغطي احتياجات ما يقرب من 360,000 منزل عراقي خلال فترات الذروة في صيف 2020.



هذه هي البداية فقط، حيث تُعد مشروعات الطاقة الرئيسية الساعية لإيجاد حل دائم للعجز في إنتاج الكهرباء ب‍العراق، جزءا فقط من الاتفاقية الي وقعناها مع الحكومة العراقية في برلين، والتي سيتم التفاوض عليها والتعاقد بشأنها خلال الفترة القادمة.

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