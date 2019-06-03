النزاهة تكشف تفاصيل استرداد مدير شركة اهلية من ايران

2019/06/03 | 12:33

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة عن عملها، على استرداد المُدان الهارب (سامان بايز عباس) مدير...





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