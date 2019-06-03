ايقاف ضابط برتبة نقيب لتلبسه بالرشاوى

2019/06/03 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، بأمر قضائي ضابطاً برتبة نقيب منسوب الى فوج طوارئ بغداد التاسع لتلبسه باستلام رشاوى من منتسبين مقابل

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