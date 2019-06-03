المحكمة الاتحادية يؤكد شرعية انتخابات الأولمبية ويرد دعوى وزارة الشباب

2019/06/03 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

03/06/2019

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(المستقلة) … ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الدعوى التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة ضد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في السادس عشر من شباط الماضي، مؤكدة شرعية الانتخابات.

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