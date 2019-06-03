صحة كربلاء تضع خطة طوارئ خاصة بمناسبة عيد الفطر

2019/06/03 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، عن خطة طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال أيام عيد الفطر، لتقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية لمواطني المحافظة ومئات الآلاف من الزائرين الذين يتوقع وصولهم لأداء مراسيم الزيارة للعتبات المقدسة.ونقل بيان للإعلام الصحة عن مدير الدائرة صباح نور هادي الموسوي تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم الاثنين، القول، إن " الدائرة ، وضعت خطة طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال أيام عيد الفطر السعيد ، لتقديم أفضل ما يمكن من الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة ، ومن مختلف المحافظات العراقية وباقي الدول العربية والإسلامية".

وأضاف البيان، إن "خطة طوارئ العيد، تضمنت تهيئة ( 86 ) عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية ، ونشرها قرب دور العبادة والمستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات والمناطق التجارية التي ستشهد تواجد مكثف للمواطنين "، مشيراً الى، "إستمرار العمل في شعب الطوارئ في المستشفيات على مدار الساعة ".

وبين، أن "الأطباء الإختصاص سيتواجدون في شعب إستشاريات ( الباطنية ، الأطفال ، الجراحة ، النسائية ) لمتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها، وإن وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات، إلى جانب فتح مركز صحي خافر يومياً طيلة أيام عطلة العيد".

ولفت البيان إلى، أنه "تم تهيئة خزين كاف من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية، كما تقرر تواجد فرق الرقابة الصحية في الأسواق المحلية والمناطق التجارية (المولات) والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة فيها ".

وتابع البيان، "سيتم مراقبة مياه الإسالة بالتنسيق مع دائرتي الماء والبيئة، فضلاً عن رصد حالات التسمم التي قد تحدث خلال المناسبة ومتابعتها في ردهة الطوارئ لمدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ".



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