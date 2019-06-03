الشلل يضرب مطار الخرطوم على وقع فض الاعتصام

2019/06/03 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر محلية بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.وأوضحت المصادر أن توقف الرحلات من مطار الخرطوم، سببه عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، عقب محاولة فض “اعتصام القيادة”، وتعثر حركة المواصلات بسبب

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