مصر شيرين تتخذ الخطوة المنتظرة ورفع الإيقاف عنها

2019/06/03 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر رفع الإيقاف، الذي تعرضت له المطربة شيرين عبد الوهاب على خلفية تصريحات “تضر بالأمن القومي المصري”.ووفق ما ذكر موقع “مصراوي”، فإن قرار رفع الإيقاف جاء بعدما قدمت شيرين اعتذارا مكتوبا إلى النقابة تعتذر فيه للشعب المصري وللنقابة.وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن شيرين أوضحت في اعتذارها أنها لم تكن

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