2019/06/03 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

النائبة السابقة، سروة عبد الواحد تفتح النار على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تصريح جريئ، مؤكدة أن تقلده المنصب "مصيبة للأكراد".

وقالت عبد الواحد في تصريحات لبرنامج تلفزيوني، اليوم، إن كردستان وبغداد شريكان بالفساد، مشيرة إلى أن الصمت عن فساد الإقليم يأتي بالاتفاق مع الحك...

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