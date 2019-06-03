عبد المهدي والسفير الجنابي يبحثان تفصيلياً في العلاقة مع تركيا

2019/06/03 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مع السفير العراقي الجديد لدى أنقرة حسن الجنابي العلاقات العراقية التركية.

وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفسبوك انه "ألتقى رئيس الوزراء هذا الصباح للاستماع الى توجيهاته قبل الالتحاق بالعمل".وأضاف "تحدثنا تفصيلياً عن العلاقة الثنائية مع جارتنا الشمالية {تركيا}".وكان وزير الموارد المائية السابق، حسن الجنابي، أعلن في 24 من آيار الماضي، تعيينه سفيراً للعراق لدى تركيا.وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك، آنذاك "وقع رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس {23 ايار} مرسوماً جمهورياً بتعييني سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى الجمهورية التركية، بعد ان شرفتني الحكومة بترشيحي للمنصب، وحصول موافقة الحكومة التركية على الترشيح".وأضاف "سأقوم مجددا بتمثيل بلدي بهذه المهمة المشرفة وسأسعى الى تمثيل مصالح وطني بأحسن وأبهى صورة، وكعادتي سأحرص على بقاء باب مكتبي مفتوحا للجميع وأكون خير عون للجالية العراقية في تركيا".وتابع الجنابي "بهذا الصدد فقد بدأت سلسلة لقاءاتي مع الوجهاء والقادة السياسيين من مختلف المشارب للتعرف على وجهات نظرهم عن قرب وعرض رؤيتي للطريقة التي سأمثل بها مصالح هذه البلاد ووجدت منهم حرصا كبيرا على ديمومة وتطوير العلاقة مع تركيا".انتهى

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