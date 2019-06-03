جنايات كربلاء تقضي بالسجن 15 سنة بحق 5 مدانين سرقوا منزلين في المحافظة

2019/06/03 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وحصل عليه كوقع "الغدير"، ان" محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى لخمسة مدانين وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما"، لافتا إلى أنهم" وبحسب اعترافاتهم دخلوا منزلا في الساعة الثالثة فجرا وتحت تهديد السلاح سرقوا 5 ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية مع ساعة ذهبية واجهزة موبايل عدد4 ".واضاف البيان أن" محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى ثانية تعود للمدانين ا نفسهم اعترفوا باقتحام شقة تعود لطبيب اسنان وسرقوا مبلغ ثمانية ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية وحكمت عليهم ايضا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما".وبين، أن" المحكمة أصدرت الحكمين بحق المدانين استنادا لأحكام المادة 440 من قانون العقوبات العراقي".

انتهى..م.ر

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