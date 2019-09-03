برجك لهذا اليوم الاثنين 3-9-2019 , حظك لهذا اليوم

2019/06/03 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسانعزيزي برج الحمل،يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. الثور 20 نيسان –

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