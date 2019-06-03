2019/06/03 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بعد ساعات من عاصفة تعليقات وردود أفعال أعقبت ظهورها المباغت..قالت تقارير إعلامية إن موقع “إنستغرام” حظر الوصول إلى حساب فتاة حسناء اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، وذلك بعد تلقيه مئات الآلأف من طلبات المتابعة من معجبين.وفي حدود الدقيقة 18 من المباراة التي كانت تجرى بين ليفربول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حسناء نهائي أبطال أوروبا” تعيش صدمة وكالة خطوة برس.

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