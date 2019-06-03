2019/06/03 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس بعث رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الاثنين، رسالة عاجلةً الى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وانطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة واحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ويوسف بن احمد العثيمين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئاسة القمة العربية حول التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة”.وحذر علاوي خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي يحذر في رسالة عاجلة من تصعيد الاوضاع في المنطقة وكالة خطوة برس.

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