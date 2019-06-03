شرطة المثنى: القبض على سبعة متهمين بتهمة النهوى العشائرية

2019/06/03 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة امنية، القبض على 7 مطلوبين بتهمة {النهوة العشائرية} في محافظة المثنى.

وذكر بيان لقيادة شرطة المثنى ان "مديرية شرطة قضاء الرميثة/ مركز شرطة الجوادين ألقى القبض على سبعة متهمين بتهمة النهوى العشائرية وهم كل من {أ - ح – ر} {ر - أ – ح} {م - أ – ح} {ق - أ – ح} {م - ح – أ} {م - أ – ح} {ع - أ – ح} ودونت أقوالهم ابتدائيا وتصديقها قضائيا حيث تم توقيفهم وفق احكام المادة {9/2} من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل".

وأشار البيان الى ان "تنفيذ أمر القبض تم بوقت قياسي".

والنهوة عُرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة، وبموجب هذا العرف فإن عم أو ابن عم الفتاة "ينهي" على الفتاة أي أنه يمنعها من الزواج بشخص آخر غيره حتى لو بقيت من دون زواج مدى الحياة.

وفي خطوة اعتبرتها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة انتصاراً للمرأة العراقية، وجّه مجلس القضاء الأعلى باعتبار "النهوة العشائرية" جريمة وبمعاقبة مرتكبيها.

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في 10 كانون الثاني 2019 صدور توجيه بتطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي النهوة العشائرية.

وقال بيرقدار في بيان مقتضب آنذاك، إن "مجلس القضاء الأعلى ناقش جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج" مبينا أن المجلس "وجّه بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها".

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