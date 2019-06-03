أمانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة مغلقين منذ 11 عاماَ

2019/06/03 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة مغلقين منذ 11 عاماَ.

وذكر بيان للأمانة انه "وبجهد مشترك ضم عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن صندوق الإسكان العراقي في منطقة النهضة وسط بغداد وجامع الأمام المهدي في منطقة الشعب شرق بغداد".

وأضاف ان "الكوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وغسل الموقعين لاسيما وانهما مغلقين منذ سنة 2008".

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