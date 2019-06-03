أبل تصمم هواتف آيفون بمزايا طي مبتكرة

2019/06/03 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير تقنية أن شركة “أبل” تستعد لتطوير هواتف قابلة للطي، في مسعى إلى منافسة كل من “سامسونغ” و”هواوي” اللتين كانتا سباقتين إلى الجهاز.وقدمت الشركة الأميركية براءة اختراع بشأن هاتف ذي شاشة مزدوجة وقابلة للطي، على نحو مرن، بخلاف الأجهزة التي يمكن طيها، مثل الكتاب فقط.وتوضح براءة الاختراع، أن الهاتف يمكن ثنيه على نفسه، بشكل كامل على

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