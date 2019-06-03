2019/06/03 | 12:58

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المالكي : الشعوب الإسلامية قادرة على قلب المعادلة

الاثنين

03

حزيران

2019 :

12:27 pm

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الى ذلك اشاد المالكي بقدرة الشعوب الاسلامية وتصديها للاحتلال

الاسرائيلي والمشاريع الغربية في المنطقة مضيفا ان اسرائيل استخدمت

جميع وسائل القوة والبطش لكنها لم تتمكن من اخضاع الجماهير.

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