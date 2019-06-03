نائب: ادعو الحكومة الى توزيع العيدية بشكل متساوي بين موظفي الدولة

2019/06/03 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد خلف، اليوم الاثنين، الحكومة الى اتخاذ اجراء عاجل وعادل بمنح مبلغ العيدية الى جميع موظفي الدولة بالتساوي فضلا عن عدم التمييز بين الدرجات الخاصة والدرجات الدنيا في السلم الوظيفي.

خلف عبد الصمد أكد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الغاية من هذه العيدية هي التبريك بحلول العيد السعيد وليس من الصحيح تقديم هذا المبلغ لبعض موظفي الدولة وحرمان آخرين فضلا عن التمييز بين الموظفين في تحديد مبلغ العيدية مشيرا الى ان هذا الاجراء سيعطي رسائل سلبية للموظف إزاء تعامل الحكومة”.

و دعا “خلف عبد الصمد الى ضرورة تخصيص عيدية بمبلغ جيد لجميع موظفي الدولة”.

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