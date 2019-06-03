قائد عمليات ديالى يوجه بتأمين الحماية اللازمة لقرية أبو خنازير

2019/06/03 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد عمليات ديالى، اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة لقرية أبو خنازير التابعة لناحية أبو صيدا، وفرض الأمن والاستقرار فيها.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان قائد العمليات وجه أيضا خلال زيارته القرية باستبدال منتسبي السيطرة في مدخل القرية..



مشيرا الى ان عضو مجلس النواب مضر الكروي وقائد فرقة المشاة الخامسة ومدير ناحية أبو صيدا، رافقوا قائد عمليات ديالى الذي التقى بعدد من المواطنين، واستمع الى مطالبهم وأمر بتوفيرها.

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