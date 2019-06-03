هيئة الجمارك: مركز جمرك ام قصر الشمالي يحقق اكثر من ملياري دينار خلال يوم واحد

2019/06/03 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأثنين، ان مركز جمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة سجل يوم أمس الأحد ٢٠١٩/٦/٢ اعلى أيرادات متحققة في منفذ جمركي من منافذ الجمارك العراقية برغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الجمركي و التي تقف في وجه الأرتفاع الملحوظ في الأيرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيئة لم يسبق تحقيقها من قبل.وذكر بيان للهيئة، ورد الى وكالة نون الخبرية، أن "أيرادات منفذ جمرك ام قصر الشمالي ليوم أمس للمرة الثانية وخلال فترة وجيزة تحقق رقما قياسيا فاق الملياري دينار وهو رقم قياسي يسجل للمرة الثانية كأيراد يومي لمركز جمركي على مدى تاريخ المراكز الجمركية في العراق".

وأكدت الهيئة، أن "هذا الأنجاز يأتي بعد توجيهات الأدارة العامة للجمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والخروقات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة الأستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا في أرتفاع أيرادات المراكز الجمركية كافة".

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت خلال الفترة المنصرمة بخطوات حثيثة للمضي بتطوير مراكزها الجمركية وتبسيط الأجراءات من خلال سعيها لتطبيق مشروع الأتمتة الألكترونية بغية القضاء على الفساد والبيروقراطية في أنجاز المعاملات الجمركية.

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