2019/06/03 | 13:04

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النزاهة: عقد إطعام منتسبي شرطة البصرة مخالف لإجراءات ابرام العقود

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين (3 حزيران 2019)، بياناً توضيحياً بشأن تحريض شخص يدعى "أبو اسد الياسري"، على قتل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وذكر الائتلاف في بيانه الذي تلقته (بغ

بغداد اليوم - خاص

افاد مصدر أمني، الاثنين (3 حزيران 2019)، بأندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين في محافظة البصرة، فيما أشار الى أن النزاع هذه المرة تم بأسلوب جديد، وصفه بالـ"برمائي".

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحدى العشائر

بغداد اليوم _ متابعة

استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، الاثنين (3 حزيران 2019)، جلسات محاكمة أخر داعشيين فرنسيين من أصل 12 في العاصمة بغداد، استلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فأن&n

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