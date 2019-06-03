الحشد ينفي اي تواجد له في “ام الخنازير”

2019/06/03 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عدم وجود أي قوات او مقر لها في منطقة ام الخنازير في ناحية أبي صيدا وان المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة .وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قاطع عمليات ديالى التابع للحشد الشعبي كان قد نفذ عملية أمنية في المنطقة المذكورة منذ أكثر من […]

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