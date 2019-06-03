2019/06/03 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، الاثنين، حكما بالاعدام على فرنسيين اثنين انظما الى عصابات داعش الارهابية ليرتفع عدد المحكومين بالاعدام من الفرنسيين الى 10.وكان القضاء العراقي قد اصدر، امس الأحد، حكماً بالإعدام بحق أحد عناصر داعش، فرنسي الجنسية.والمتهم الذي صدر عليه الحكم، هو ثامن فرنسي يتلقى حكماُ من هذا النوع في الفترة الأخيرة.وأصدر القضاء العراقي خلال الايام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء العراقي يحكم باعدام فرنسيين دواعش والعدد يرتفع الى 10 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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