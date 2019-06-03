الحشد الشعبي يرد على اتهامه بأحداث ابو الخنازير

2019/06/03 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أكدت هيئة الحشد الشعبي عدم وجود أي قوات او مقر لها في منطقة ابو الخنازير في ناحية أبي صيدا وان المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة.وقال إعلام الحشد في بيان ان “قاطع عمليات ديالى التابع للحشد الشعبي كان قد نفذ عملية أمنية في المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهرين لبسط الأمن […]

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