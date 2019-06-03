2019/06/03 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الحشد الشعبي عدم وجود أي قوات او مقر لها في منطقة ام الخنازير في ناحية أبي صيدا وان المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة .وقال إعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان قاطع عمليات ديالى التابع للحشد الشعبي كان قد نفذ عملية أمنية في المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينفي وجود أي قوة له في ناحية أبي صيدا في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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